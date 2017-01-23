НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С начала 2017 года в Сургуте произошло семь аварий с участием пешеходов

23.01.2017 08:12

Восемь человек пострадали, из них трое детей. 

Чтобы предотвратить рост таких ДТП Госавтоинспекция города регулярно проводит профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ведомства совместно с отрядами ЮИД патрулируют улицы.

ГИБДД Сургута рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы в одежде, переходить дорогу строго по пешеходным переходам. Собираясь выйти на проезжую часть, сделайте остановку и убедитесь, что все водители вас увидели и пропускают. В этот момент запрещается разговаривать по мобильному телефону. 

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