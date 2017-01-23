НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Наталью Комарову благодарят за поддержку акции «Фестиваль снежинок»

23.01.2017 08:40

 Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил благодарность и искреннюю признательность главе региона Наталье Комаровой за организацию участия жителей Югры в акции «Фестиваль снежинок». Она прошла в рамках проекта «Тамбов – Новогодняя столица России». 

Югорчане приняли активное участие в акции, благодаря чему она приобрела всероссийский масштаб, и позволила собрать уникальную коллекцию снежинок, которые отличались оригинальностью и творческим подходом к их созданию, разнообразием материалов и авторских задумок. В организационный комитет фестиваля поступило свыше 4,5 тысяч снежинок с пожеланиями из 42 регионов страны.

Напомним, 8 января Тамбов передал эстафету Ханты-Мансийску, который станет Новогодней столицей России-2017.

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