37% сургутян стали зарабатывать меньше в 2016 году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 09:54

Треть сургутян нашли новое место работы, каждый десятый житель города поменял работу дважды, а больше половины не меняли рабочее место.

Фото: bfm.ru

При этом на вопрос «Насколько уверенно вы чувствуете себя на текущем месте работы?» больше 63% горожан отвечают, что уверенно, а 15% на рабочем месте чувствуют себя не в своей тарелке. Исследование провел сайт по поиску работы Зарплата.ру.

Почти половина респондентов отмечает, что в ушедшем году их заработная плата осталась на прежнем уровне, 37% сетуют на уменьшение дохода и только 21% могут похвастаться повышением зарплаты.

«Среди тех, кто отметил рост зарплаты в прошлом году, у большинства прибавка составила от 10 до 30% от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50% и более) получилось у единиц», – комментирует Ольга Павлюченко, руководитель пресс-службы Зарплата.ру.