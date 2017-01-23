Больницу Угута присоединят к другому медицинскому учреждению

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 10:19

Объект находится в Сургутском районе, а территориально ближе к Пыть-Яху. Это изменение пройдет в интересах населения, позволит повысить доступность и качество медицинского обслуживания, рассказали в пресс-службе окружного департамента общественных и внешних связей.

Фото: nabludatel.ru

Начиная с 2014 года в Югре часть маломощных больниц, не имеющих перспективы развития, была присоединена к более крупным.

Чиновники считают, что удалось избежать ошибок, которые допустили в данной работе другие субъекты России. Ни одно медицинское учреждение в Югре не прекратило работу. Отсутствие жалоб населения – это и есть результат общественных обсуждений и совместной работы.

Всего же за три года в ходе оптимизации число медицинских учреждений изменилось со 114 до 97, произошло укрупнение объектов.