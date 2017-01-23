Концерт, посвящённый Дню рождения Владимира Высоцкого, пройдет в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 10:32

Мероприятие под названием «Я поля влюблённым постелю» состоится на сцене МАУ «Городской культурный центр» 25 января.

Подобные концерты памяти В.С. Высоцкого стали доброй традицией в городе – в день рождения поэта, говорят организаторы. Он внёс огромный вклад в развитие кино, театра, музыки и культуры в целом.

Участниками концертной программы станут члены городской общественной организации ветеранов-инвалидов Афганистана «Саланг» и просто ценители творчества культового поэта и исполнителя, неоднократные участники окружных и городских фестивалей, концертных программ.