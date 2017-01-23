В Ханты-Мансийске состоялось официальное открытие самого большого катка Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 10:53

21 января на стадионе «Югра-Атлетикс» собралось более 200 любителей хоккея и активного отдыха, чтобы развлечься и с пользой для здоровья провести выходные.

Фото: ugramegasport.ru

2017 год был объявлен губернатором Югры Натальей Комаровой годом Здоровья и под эгидой его празднования АУ «ЮграМегаСпорт» организовал праздник для всех любителей спорта и здорового образа жизни. В рамках Дня здоровья с «ЮграМегаСпорт» вход на каток был бесплатным.

Посетители ледового катка приняли участие во всевозможных и разнообразных конкурсах: метании валенка на дальность, керлинге на бубликах, а также прошли тест на знание зимних видов спорта. А главным событием мероприятия стал хоккейный матч, в котором приняли участие профессиональные хоккеисты из ХК «Югра».