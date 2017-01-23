Детали аварий, которые случились на выходных, рассказали в ГИБДД ХМАО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 11:10

Напомним, с 21 по 22 января произошли сразу два смертельных ДТП – в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах.

Фото: 86.mvd.ru

Как выяснилось, 21 января в 20:45 на 557 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 58-летний водитель, управляя «Субару Форестер», не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи при транспортировке в медучреждение.

На следующий день в 14:20 на 861 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» 50-летняя автоледи, управляя автомобилем «Тойота РАВ-4», допустила занос транспортного средства и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Митсубиси Лансер», которым управлял 31-летний водитель.

В результате ДТП погибли: 30-летний водитель «Митсубиши», а также его двое пассажиров 62-х лет и один 28-летний. Авария унесла жизнь и 43-летнего пассажира «Тойоты». Ранения получили водитель «Тойоты» и его пассажиры 26, 28 и 43 лет.