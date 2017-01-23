Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам уже с будущего лета

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 12:17

Об этом заявляют в Министерстве иностранных дел республики. Ожидается, что правительство Армении к лету внесет соответствующие изменения в соглашение о безвизовом режиме с Россией.

Как сообщает RATA-News, туроператоры, работающие на армянском направлении, отмечают, что возможность въезда в Армению по внутренним паспортам сделает эту страну еще более привлекательной для россиян, особенно в тех регионах, где владельцев загранпаспортов не так много.

К тому же, Армения получит в качестве туристов тех сотрудников силовых структур и госслужащих, кому запрещено выезжать за рубеж.