Власти Югры выделили жилье для жителей сгоревшего 32-квартирного дома

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 13:11

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы Нефтеюганска Евгений Драчев.

Часть семей, которые потеряли жилье в пожаре, заселились в объекты из маневренного фонда после раздачи ключей. По предварительной информации - это будет 26 объектов, однокомнатные квартиры на одну семью и двухкомнатные квартиры на несколько семей.

Ранее нефтеюганская межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара в 32-квартирном доме в Нефтеюганске, в котором проживали 40 человек. Пожар полностью уничтожил деревянный жилой дом. Погибших и пострадавших нет.