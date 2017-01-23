НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Власти Югры выделили жилье для жителей сгоревшего 32-квартирного дома

23.01.2017 13:11

 Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы Нефтеюганска Евгений Драчев. 

Часть семей, которые потеряли жилье в пожаре, заселились в объекты из маневренного фонда после раздачи ключей. По предварительной информации - это будет 26 объектов, однокомнатные квартиры на одну семью и двухкомнатные квартиры на несколько семей.

Ранее нефтеюганская межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара в 32-квартирном доме в Нефтеюганске, в котором проживали 40 человек. Пожар полностью уничтожил деревянный жилой дом. Погибших и пострадавших нет.

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