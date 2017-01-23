В Ханты-Мансийске началась регистрация участников Всероссийской гонки «Лыжня России - 2017»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 13:24

К участию в ежегодном массовом забеге допускаются все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Для этого необходимо заполнить регистрационную карточку на сайте ugramegasport.ru.

Гонки пройдут на четырех дистанциях - от полутора до пяти тысяч метров. Для неэкипированных участников «Лыжни России» будет организован прокат инвентаря. Массовый лыжный забег пройдет 11 февраля в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко.

Помимо Ханты-Мансийска к участию в «Лыжне России» готовятся в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Лангепасе, Югорске, Покачах, Нягани, Мегионе и других городах. В 2016 году на старт вышло более 9000 участников.