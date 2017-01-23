17-летний юноша в Сургуте выпивал с новой знакомой, а потом украл у нее телефон

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 14:06

Его удалось поймать, несмотря на то, что 37-летняя владелица сотового обратилась в полицию спустя несколько дней.

Фото: tsn24.ru

Как рассказали в пресс-службе городского Управления МВД, 18 января женщина познакомилась с молодым человеком, который предложил ей выпить пива в подъезде одного из домов. Затем юноша попросил у сургутянки мобильный стоимостью порядка 10 тысяч рублей, и, пока она ходила в магазин, скрылся с ним в неизвестном направлении. По словам женщины, о том, что новый знакомый несовершеннолетний, она не знала.

«Подросток состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, но, несмотря на проводимую с ним профилактическую работу, не изменил свой образ жизни и не встал на путь исправления. Его законный представитель неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - говорится в сообщении ведомства.

Похищенный телефон изъят. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.