На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск сегодня вечером ограничат движение транспорта

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 14:26

Ограничение будет введено в 22:00 на 793 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск.

Фото: news.rufox.ru

Временные неудобства связаны с необходимостью обеспечения безопасности участников дорожного движения при строительстве воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ.

Трассу будут закрывать интервалами на 15 минут, с открытием движения на 30 минут. Всего таких интервалов будет восемь. Завершить работы планируется к 7 часам утра 24 января, сообщили NewsProm.ru в пресс-службе "Уралуправтодора".