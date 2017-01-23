Суд в Радужном взыскал 100 тыс. рублей с детсада за травму ребенка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 19:22

В августе 2016 года во время прогулки пятилетний мальчик упал с игрового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что со стороны воспитателя отсутствовал должный контроль. Мать ребенка обратилась с заявлением в прокуратуру, на основании которого была проведена проверка. В интересах несовершеннолетнего прокурор города обратился в суд с исковым заявлением к учреждению о взыскании компенсации морального вреда ребенку. Суд иск удовлетворил.