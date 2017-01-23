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Сайт Сургутского района признан одним из лучших в округе

23.01.2017 16:31

В число победителей наравне с муниципалитетом вошли порталы Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Нижневартовского района. Они второй год подряд набирают максимальные 77 баллов. 

Фото: admsr.ru

Также специалистами были отмечены официальные сайты Нягани, Покачей, Пыть-Яха, Сургута и Югорска. 

Итоги соответствующего конкурса подвели в конце прошлой недели. Конкурсная комиссия оценивала сайты по 59 критериям, что на 13 больше, чем в прошлом году, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Особое внимание обращали на качество, оперативность и доступность размещаемой информации. 

Победителями в номинации «Лучший официальный сайт органа государственной власти автономного округа», как и в прошлом году, стали сайты департамента внутренней политики, департамента государственного заказа, Службы по делам архивов и Природнадзора Югры. Они набрали по 112 баллов. Максимальные оценки получили сайты департамента общественных и внешних связей и региональной службы по тарифам автономного округа. 

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