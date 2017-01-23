НОВОСТИ «СЕВЕРА»
В городах «тюменской матрешки» в этом году откроется несколько предвыборных штабов Алексея Навального
- 23.01.2017 17:14
Первый появится в Тюмени уже в апреле. Два штаба откроются в Югре – в мае в Сургуте и в июне в Нижневартовске. Ранее политик заявлял о своём намерении баллотироваться на пост президента страны в 2018 году.
Фото: lenta.ru
Как сообщает Znak.com, открытие объектов связано с выполнением трех задач: подготовка к сбору подписей, обучение наблюдателей и начало агитации.
Официальный старт предвыборной кампании кандидата-самовыдвиженца пройдет 10 декабря 2017 года. С 20 декабря начинается сбор подписей в поддержку кандидата. Для регистрации кандидата необходимо предоставить в избирком 300 тыс. подписей, но не более чем по 7500 подписей из одного региона. 25 января ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата. Сами выборы пройдут 11 марта 2018 года.