Сегодня в Москве будет определен лауреат премии «Бизнес-Успех»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 16:14

Конкурс проводится среди муниципальных образований. Его цель – выявить территории, где реализуются наиболее эффективные системы поддержки предпринимательства.

По итогам региональных этапов Сургутский район представляет весь Уральский Федеральный округ.

В финале свои инвестиционные идеи защищают десять территорий. За 2016 год было проведено восемь форумов «Бизнес-Успех» в каждом федеральном округе. Сотни городов и муниципальных районов со всех регионов России делились опытом в рамках конкурса на «Лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Финалисты были выявлены по итогам региональных этапов и народного голосования. Главный приз – один миллион рублей на развитие территории.

Удалось ли Сургутскому району получить столь престижную премию, расскажем в наших следующих выпусках новостей.