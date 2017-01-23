НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня в Москве будет определен лауреат премии «Бизнес-Успех»

23.01.2017 16:14

 Конкурс проводится среди муниципальных образований. Его цель – выявить территории, где реализуются наиболее эффективные системы поддержки предпринимательства. 

По итогам региональных этапов Сургутский район представляет весь Уральский Федеральный округ.

В финале свои инвестиционные идеи защищают десять территорий. За 2016 год было проведено восемь форумов «Бизнес-Успех» в каждом федеральном округе. Сотни городов и муниципальных районов со всех регионов России делились опытом в рамках конкурса на «Лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Финалисты были выявлены по итогам региональных этапов и народного голосования. Главный приз – один миллион  рублей на развитие территории.

Удалось ли Сургутскому району получить столь престижную премию, расскажем в наших следующих выпусках новостей.

 

 

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