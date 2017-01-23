В России стартовала декларационная кампания по итогам 2016 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 17:03

Отчитаться о своих прошлогодних доходах необходимо физическим лицам, которые получили необлагаемые доходы от налогового агента, от сдачи в аренду собственного имущества, продажи объектов, находящиеся в собственности менее трех лет, а также от выигрышей, призов и продажи акций.

Сдать декларационные документы можно непосредственно в инспекции, направить их по почте или в электронном виде с помощью «Личного кабинета налогоплательщика физического лица». Срок сдачи – до 2 мая 2017 года.