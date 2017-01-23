В Ханты-Мансийске открылась «Школа мигранта»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

23.01.2017 20:07

Трудовые мигранты, прибывшие в окружной центр, смогут пройти бесплатные курсы по изучению русского языка и истории России.

Фото: m.gazeta.ru

Начиная с февраля текущего года, курсы для иноэтнических мигрантов будут проводиться на базе учреждения «Лингвистический центр «Новый взгляд». Длительность обучения одной группы составит в среднем 25 академических часов. В 2017 году педагогами Лингвистического центра планируется обучить 250 человек.

В «Школе мигрантов» можно будет получить знания не только по русскому языку и истории России, но по культуре поведения в стране пребывания. Кроме того, иноэтническим мигрантам будут оказаны консультационные услуги по разъяснению основ законодательства Российской Федерации, а также разработаны специальные памятки на азербайджанском, узбекском, таджикском и кыргызском языках.