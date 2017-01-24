«Вся жизнь - поиск». 26 января в Сургуте состоится встреча в рамках краеведческого проекта «Люди нашего города»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 09:16

Мероприятие, посвященное 95-летию со Дня рождения Флегонта Показаньева, пройдет в структурном подразделении сургутского краеведческого музея «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова».

Флегонт Яковлевич – краевед и просветитель, участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РСФСР, общественный деятель, инициатор ветеранского движения и открытия памятника воинам-сургутянам (ныне Мемориал Славы); основатель «храма истории и памяти города» - Сургутского краеведческого музея.

Флегонт Яковлевич создал городскую редакцию радиовещания. По его инициативе было открыто городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.