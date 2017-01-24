Пассажиров в Югре перевозили по Оби на неисправном судне

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 09:28

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантом стал житель города Белоярский. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

По версии следствия, 2 ноября 2016 года житель города Белоярский перевозил пассажиров за плату на аэросанях-амфибии «Патруль», которые относятся к маломерным суднам, по Алешкинской протоке и реке Обь. При перевозке пассажиров были нарушены требования безопасности, а именно, маломерное судно было неисправным, перегруженным, а также отсутствовали спасательные средства.

«Оказывая услугу, не отвечающую требованиям безопасности, подозреваемый подверг реальной опасности жизнь и здоровье перевозимых пассажиров», - добавили в пресс-службе.