НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пассажиров в Югре перевозили по Оби на неисправном судне

24.01.2017 09:28

По данному факту возбуждено уголовное дело.  Фигурантом стал житель города Белоярский. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте. 

По версии следствия, 2 ноября 2016 года житель города Белоярский перевозил пассажиров за плату на аэросанях-амфибии «Патруль», которые относятся к маломерным суднам, по Алешкинской протоке и реке Обь. При перевозке пассажиров были нарушены требования безопасности, а именно, маломерное судно было неисправным, перегруженным, а также отсутствовали спасательные средства.

«Оказывая услугу, не отвечающую требованиям безопасности, подозреваемый подверг реальной опасности жизнь и здоровье перевозимых пассажиров», - добавили в пресс-службе.

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