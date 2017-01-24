В Сургуте создают условия для максимальной адаптации людей с особыми потребностями

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 10:41

К примеру, в БУ «Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 1» в 2016 году был проведен капитальный ремонт здания для установки внешнего вертикального подъемника.

Фото: stolbik.ru

Закуплены два мобильных лестничных подъемника для взрослой и детской стоматологических поликлиник, позволяющих беспрепятственно перемещаться внутри здания и получать доступ во все лечебные кабинеты.

В учреждении уже установлены тактильные средства с азбукой Брайля, выполняющие предупредительную функцию: тактильно - пластиковые пиктограммы, сигнальные ленты, тактильные мнемосхемы, рельефные знаки на двери кабинетов, светозвуковой маяк для здания взрослой стоматологической поликлиники. Все это позволяет слабовидящим пациентам ориентироваться в учреждении, рассказали в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

В настоящее время закончена работа по установке внешнего вертикального подъемника во взрослой стоматологической поликлинике, который существенно облегчает доступ в поликлинику.