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Концептуальную фотовыставку «Миф о Мифе» представят сургутянам 27 января

24.01.2017 11:06

 Презентацию в Художественном музее проведет команда профессиональных фотохудожников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Сургута. 

Объединяющей темой новой выставки стал АРХЕО арт проект «Возвращение в Ях», посвященный археологическому наследию Югры, представляющий подлинные произведения искусства I-XV вв. из золота, серебра и бронзы. Концепция фотопроекта гармонично соединила древнее искусство и современное искусство фотографии и дизайна, мифологию коренных народов Югры и её современную интерпретацию.

Фотовыставка «Миф о Мифе» станет первым проектом юбилейной событийно-выставочной программы «Музей и Город», приуроченной к 25-летию Сургутского художественного музея. Посетить выставку можно до 26 марта 2017 года.

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