Во всех школах Ханты-Мансийска приостановлен учебный процесс

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 11:43

Решение о приостановлении процесса очной формы обучения в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города с 24 января по 30 января принято на заседании Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Это решение принято для того, чтобы снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Фото: many.kabobo.ru

«Но обращаю особое внимание, что это не карантин. Карантин объявляется при преодолении 20% порога заболеваемости среди учащихся. Сегодня в городе, ни в одном классе этот уровень не достигнут.

Между тем, заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе растет, и большинство от общего числа заболевших – дети до 17 лет, и для того чтобы не допустить критического уровня подъема заболеваемости, было принято решение о приостановлении учебного процесса в школах города и учреждениях дополнительного образования», – пояснил заведующий отделом по здравоохранению администрации Ханты-Мансийска Раймир Гималов.

За последнюю неделю в поликлинику ОКБ Ханты-Мансийска обратился 1341 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций, из них 843 ребенка. Диагноз грипп поставлен 146 обратившимся, из них 43 взрослых и 106 детей. Ещё 63 случая заболевания гриппом было выявлено в период с 9 по 16 января.