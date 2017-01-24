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Лучшие лыжники Югры живут в Октябрьском районе

24.01.2017 13:49

 23 января в Ханты-Мансийске подвели итоги сразу двух окружных первенств по лыжным гонкам — среди юношей и девушек 1999-2000 гг.р. в зачет XII Спартакиады учащихся ХМАО – Югры и среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р. 

Фото: ugramegasport.ru

Оба лыжных турнира стали этапом отбора в сборные команды Югры для участия в VIII зимней Спартакиаде учащихся России и Первенстве России среди девушек и юношей 2001-2002 гг.р. В течение пяти соревновательных дней более 200 спортсменов выявляли сильнейших как к личном первенстве, так и в командных зачетах.

Наибольшее число баллов для своего муниципального образования смогли завоевать спортсмены 1999-2000 гг.р. из Октябрьского района. На втором месте разместились лыжники Ханты-Мансийска. Команда из Сургута поднялась на третью ступень пьедестала почета. Во второй возрастной категории места распределились абсолютно идентично.

Примечательно, что Октябрьский район уже завоевывал общекомандное первое место на летнем первенстве округа.

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