Компания «МегаФон» впервые проанализировала собственных корпоративных клиентов по хронотипу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 14:07

Специалисты определяли, в каком биоритме живут предприниматели Урала.

По данным мобильной активности, 54% представителей малого и среднего бизнеса относятся к совам и 46% – жаворонки. При этом, «совы» на 18% трудятся эффективнее, чем «жаворонки». Начиная с 14.00, количество исходящих вызовов среди них возрастает двукратно в сравнении с утренними часами.

В Югре, на Ямале и в Тюменской области, наибольшее количество исходящих звонков совершается в ночной период, в целом в северных регионах самое популярное время для ведения переговоров – с 17.00 до 20.00.