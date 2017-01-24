Прокуратура Сургутского района проверила школу-интернат в Лямина после массового заболевания воспитанников

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 14:40

Были зафиксированы многочисленные нарушения санитарных требований при хранении и реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Ведомство внесло директору школы и главному врачу городской больницы представления, которые сейчас находятся на рассмотрении. По факту массового заболевания школьников возбуждено уголовное дело за «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание людей». Уже составлено 14 протоколов в отношении должностных лиц.

Напомним, в середине декабря 2016 года за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 37 воспитанников ляминской школы, все они были госпитализированы в Лянторскую городскую больницу. Детям оказали необходимую помощь и до нового года выписали.