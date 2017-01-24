В списках на получение жилья в Сургуте стоят больше четырех тысяч малоимущих семей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 15:46

В прошлом году 52 семьи переехали в квартиры на условиях договора социального найма. Объем финансирования соответствующей программы на 2016 год превысил 42 миллионов рублей. Об этом рассказала начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко.

Фото: zacreditom.ru

По ее словам, еще одним важным направлением является поддержка молодых семей. Они могут улучшить свои жилищные условия по двум программам: окружная программа, реализацией которой занимается Ипотечное агентство Югры, либо федеральная целевая программа «Жилище», которую оказывает сургутское управление. На сегодняшний день 73 семьи заявились, и 9 из них получили социальные выплаты на покупку квартир на общую сумму 6 млн рублей.

Также в Сургуте оказывают помощь тем, кто проживает в балках, вагонах и шитосборных домах. Таких семей на учете в управлении зарегистрировано более двух с половиной тысяч, из них 20 получили субсидию и смогли улучшить свои жилищные условия. Всего в 2016 году на реализацию этой программы было выделено 18,8 млн рублей.