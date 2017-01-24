Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре продолжает расти

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 16:16

На прошлой неделе к медикам обратились больше 14800 жителей. Это на 35% выше эпидпорога и почти на 40% больше предыдущего показателя.

Госпитализированы 267 человек. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Нягани, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Югорске, Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах. Превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных группах, за исключением детей до 6 лет.

На прошлой неделе в Югре закрывали две школы – в городе Белоярском и в Ханты-Мансийском районе.