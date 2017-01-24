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В июле 2016 года в закон о применении контрольно-кассовой техники внесли изменения

24.01.2017 16:23

На сегодня на учете в налоговом органе Сургутского района числится более полутора тысяч кассовых аппаратов и лишь 800 из них подлежат модернизации в соответствии с новым порядком. Узнать о том, состоит ли ваша касса на учете или нет, можно по телефону в Сургуте: 76-26-77, код города 3462.

Теперь с новым порядком контрольно-кассовая техника должна автоматически передавать данные об операциях в налоговые органы в режиме онлайн. В свою очередь предпринимателям необходимо до 1 июля 2017 года перейти на использование модернизированной контрольно-кассовой техники, так называемой онлайн кассы. Поставить на учет новую технику можно на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. 

 

 

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