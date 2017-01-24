НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Справочник мигранта» появится в Сургутском районе

24.01.2017 16:41

Это пособие для тех, кто приезжает в муниципалитет из стран ближнего зарубежья и кавказских республик. 

Сборник советов и рекомендаций составлен специалистами районной Администрации при содействии ученых из Сургутского госуниверситета и представителей национально-культурных объединений. В «Справочнике мигранта» также  доступным языком разъясняются особенности межличностного общения.

Напомним, в Сургутском районе на базе общеобразовательных учреждений в поселках Нижнесортымский и Федоровский работают «Школы для мигрантов». Детям и подросткам, а также их родителям, переселившимся на постоянное место жительства в Югру, помогают адаптироваться к новым условиям. Проводятся классные часы и практические занятия. 

 

 

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