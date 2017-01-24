НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Убийство 38-летней женщины расследуют в Радужном

24.01.2017 18:09

Тело югорчанки с признаками насильственной смерти обнаружено в одной из квартир 5 микрорайона днем 20 января. В помещении также находился ее бывший супруг, на теле которого имелись ножевые ранения. 

По предварительным данным СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу, мужчина пытался совершить суицид.  Сейчас он находится в реанимации. Следственные действия с ним будут проведены после улучшения состояния его здоровья и разрешения врачей, отмечают специалисты.

Следователи выясняют мотив преступления – по одной из версий, мужчина так и не смог смириться с разводом, а женщина отказывалась восстанавливать отношения с бывшим супругом. Расследование уголовного дела продолжается.

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