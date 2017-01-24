Процесс подключения к электрическим сетям в Югре оптимизируют

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 19:53

Бизнесмены, которые подключаются к устройствам мощностью до 150 кВт, теперь смогут это сделать в среднем за 40 дней.

Сократятся и сами этапы этого процесса, отметили в окружном департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Планируется, что нововведение заработает к 1 января 2019 года.

Напомним, проект стартовал в 2016 году и к настоящему времени выполнено 28 мероприятий. Так, во всех муниципальных образованиях уже функционируют рабочие группы «Доступная энергетическая инфраструктура», заключены соглашения между администрациями муниципалитетов и территориальными сетевыми организациями по синхронизации планов застройки и развития населенных пунктов Югры с инвестиционными программами территориальных сетевых организаций.