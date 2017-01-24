Восемь шуб из натурального меха украли в Когалыме

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

24.01.2017 20:14

Это произошло еще в декабре 2016 года. Тогда неизвестные обокрали бизнесмена, который приехал из Кировской области с выставкой-продажей меховой продукции.

Злоумышленники ночью забрались в торговый павильон, расположенный на территории рынка по улице Сопочинского, и украли восемь шуб на 800 тысяч рублей. По подозрению в совершении кражи были установлены двое неработающих местных жителей 23-х лет. Молодые люди во всем признались. Часть шуб вернули, а остальным краденным успели распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.