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Сургутский район успешно дебютировал во всероссийском конкурсе «Бизнес-успех»

24.01.2017 18:15

 23 января в Москве состоялся всероссийский Финал Национальной премии. Сургутский район вошел в ТОП-10 муниципальных образований России, реализующих наиболее эффективную систему поддержки предпринимательства. 

Фото: admsr.ru

Инвестиционный проект «Сургут Перевалка» на форуме презентовал лично глава района Андрей Трубецкой. Муниципалитет был представлен в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

Члены жюри Национальной премии «Бизнес-Успех» высоко оценили инвестиционный потенциал Сургутского района, объем финансовой и организационной поддержки, оказываемой как начинающим предпринимателям, так и опытным бизнесменам. За три года она выросла на 286%.

Сургутский район стал первым муниципалитетом Югры, реализующим проект по созданию частного индустриального парка и уникальный проект по строительству комплекса переработки углеводородной фракции моторного топлива.

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