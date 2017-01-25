Свои работы в Сургуте представят студенты актерской мастерской при знаменитой Герценовке

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 09:32

Показы спектаклей и мастер-классы преподавателей Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педуниверситета им. А.И. Герцена пройдут со 2 по 6 февраля.

Студенты актерской мастерской Сергея Ражука везут в Сургут четыре работы. Класс-концерт в жанре синхробуффонады «Не закрывай окно!» (12+) определяют как первый сценический опыт, возникший из упражнений актерского тренинга.

Любителей классики приглашают на спектакль «Месяц в деревне» (16+), являющий собой оригинальное прочтение пьесы И. Тургенева. Также молодые актеры привезут в Сургут кабаре «Кураж» (12+) и спектакль-праздник «Страна Перемилово» (12+). Показы пройдут на сцене Сургутского музыкально-драматического театра.