Тюменская область получит деньги на развитие сельских дорог

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 10:15

Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на сайте правительства РФ, регион получит 71,5 млн рублей. ХМАО и ЯНАО в списке получателей субсидий нет.

В целом, правительство России выделило 8,3 млрд рублей, которые будут направлены в 54 региона страны. «Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений», - говорится в сообщении правительства.