НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Тюменская область получит деньги на развитие сельских дорог

25.01.2017 10:15

Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на сайте правительства РФ, регион получит 71,5 млн рублей. ХМАО и ЯНАО в списке получателей субсидий нет.

В целом, правительство России выделило 8,3 млрд рублей, которые будут направлены в 54 региона страны. «Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений», - говорится в сообщении правительства.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран