НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Выехавшая на «встречку» «Нива» устроила ДТП в Кондинском районе

25.01.2017 11:05

Вчера около 18:20 на 231 километре автодороги «Юг» 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21213» допустил столкновение с автомобилем «Киа Сид» под управлением 45-летнего водителя. В результате ДТП пассажиры иномарки 35-ти и 22-х лет  получили телесные повреждения. 

Фото: 86.mvd.ru

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека были травмированы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2621 нарушение правил дорожного движения. Задержаны 14 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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