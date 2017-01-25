НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ключи от новых квартир в 2016 году получили около пятисот детей-сирот

25.01.2017 12:03

В списке сейчас стоят еще около 300 человек. Для них жилье куплено в строящихся домах путем участия в долевом строительстве. 

«В Югре сформирована достаточная нормативная правовая база и осуществляется эффективное планирование денежных средств на исполнение социальных обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот», - сказала директор департамента социального развития Мария Краско, и отметила, что в Югре в течение 2016 года сложилась положительная динамика в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот.

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