Каратисты Югры готовятся к Чемпионату России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 12:36

В поселке Таежном Советского района состоялся традиционный Открытый Чемпионат ХМАО-Югры и региональный турнир по каратэ WKF, который является отборочным на VIII Спартакиаду учащихся России.

Есть особенность у этих спортивных соревнований - на татами выходят мастера, которые почти всю свою сознательную жизнь посвятили этому виду спорта и продолжают держать себя в прекрасной форме, пишет Служба информации РИЦ.

Так, в весовой категории до 67 кг у мужчин была серьезная конкуренция. Собрались три призера чемпионата России. Победу в итоге одержал Андрей Яроцкий из Сургута. Среди девушек в весовой категории до 50 кг золото у Юлии Дронь.