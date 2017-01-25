НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Каратисты Югры готовятся к Чемпионату России

25.01.2017 12:36

В поселке Таежном Советского района состоялся традиционный Открытый Чемпионат ХМАО-Югры и региональный турнир по каратэ WKF, который является отборочным на VIII Спартакиаду учащихся России. 

Есть особенность у этих спортивных соревнований - на татами выходят мастера, которые почти всю свою сознательную жизнь посвятили этому виду спорта и продолжают держать себя в прекрасной форме, пишет Служба информации РИЦ.

Так, в весовой категории до 67 кг у мужчин была серьезная конкуренция. Собрались три призера чемпионата России. Победу в итоге одержал Андрей Яроцкий из Сургута. Среди девушек в весовой категории до 50 кг золото у Юлии Дронь. 

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