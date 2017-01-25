Первые гонки Чемпионата УрФО перенесены

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 13:03

Первые соревновательные дни Чемпионата Уральского федерального округа по лыжным гонкам (III этап розыгрыша Кубка России 2017 года), проходящего в Ханты-Мансийске с 24 по 30 января 2017 года, перенесены из-за погодных условий.

Низкая температура воздуха, опустившаяся в столице Югры до -30°С, стала причиной переноса двух первых гонок чемпионата. Согласно регламенту турнира минимальной отметкой столбика термометра для проведения соревнования является температура -23°С.

Более 120 спортсменов из пяти субъектов Российской Федерации: Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выйдут на старт только в пятницу, 27 февраля. По прогнозам синоптиков в конце недели температура воздуха в Ханты-Мансийске не опустится ниже -20°С.