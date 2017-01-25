НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Воспитанник сургутской спецшколы попал в больницу с ожогами

25.01.2017 13:57

Также он был избит, пишут СМИ. Информацией заинтересовались в прокуратуре округа. 

В ведомстве добавили, что юноше оказали всю необходимую помощь. Специалисты намерены выяснить причины случившегося, определить степень ответственности руководителей, педагогического коллектива и работников режимной службы спецшколы Сургута.

Родители юноши обратились в редакцию «К-Информ». Они рассказали, что в стенах учебно-воспитательного учреждения для несовершеннолетних осужденных их сына жестоко избил и ошпарил кипятком один из заключённых подростков. Издевательство, по словам взрослых, происходило на глазах работников режимного объекта. 

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