НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13 семей Сургута смогли улучшить жилищные условия в 2016 году

25.01.2017 14:29

Это участники боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. 

Фото: omsk.rusplt.ru

Общая сумма финансовой помощи достигла 10 млн рублей. Об этом рассказала начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко. Также в прошлом году три ветерана улучшили свои жилищные условия. Двое из них получили по 1 млн 800 тысяч рублей. И один ветеран переехал в квартиру по договору социального найма.

Отмечается, что с сургутяне сами выбирают, взять деньги или получить жилье. Средства могут быть направлены на приобретение капитального благоустроенного жилья, как на вторичном рынке, так и по договору долевого участия, при условии готовности дома не менее 70%.

В нынешнем году планируется выделить деньги на покупку квартир еще четырем ветеранам войны.

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