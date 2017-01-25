В Югре в настоящий момент приостановлена работа 34 школ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 15:05

Сегодня утром в Ханты-Мансийске прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве округа.

Как рассказали специалисты, сейчас эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 35%. С признаками острой респираторной вирусной инфекции к врачам обратилось почти 15 тысяч человек, у трехсот из них подтвердили грипп. Больше всего заболевших в Ханты-Мансийске, Урае, Нягани, Югорске и Лангепасе, а также Ханты-Мансийском, Октябрьском и Кондинском районах.

В Сургуте журналистов на брифинг пригласили в четверг, чтобы подробно рассказать о текущей ситуации с ОРВИ. В Сургутском районе учебный процесс в школах не прерывали. Медики заверяют, что характер течения эпидемии текущего сезона по количеству заболевших почти полностью соответствует уровню прошлой зимы.