Телеканал «Dомашний» подтвердил статус «главного женского канала страны»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 15:45

Его среднегодовая доля превысила прошлогоднюю на 8% и достигла рекордного показателя почти 4% в своей целевой аудитории.

По сравнению с 2015 годом ядро аудитории (женщины 35-44) укрепилось на 13%. При этом более молодая возрастная группа - женщины 18-25 – расширилась на ощутимые 24%. В 2016 году доля нашего сетевого партнера, «Dомашнего», в выходные дни составила 4,6%, при этом в «прайме» с 19:00 до 23:00 она уверенно держалась на отметке 5,5%, показав рост более чем на 15% по отношению к прошлому году. Особенно успешным выдался «прайм» воскресных дней – на протяжении всего 2016 года «Dомашний» уверенно входил в ТОП-5 вещателей по доле аудитории наряду с каналами первого эшелона.

В марте 2016 года с долей 6,0% «выстрелил» сериал «Напарницы», снятый по заказу канала. Благодаря этому, «Dомашний» оказался в топ-5 самых популярных каналов России в «прайме» будних дней в женской аудитории старше 18 лет.

Самым успешным месяцем для канала стал апрель – доля аудитории составила 4,8%. В будни в «прайме» зрителей у экрана собирал сериал собственного производства «Подкидыши» с долей 5,0%.