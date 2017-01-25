Специалисты Сургутского госуниверситета опросили население в семи поселениях муниципалитета

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 15:49

Подвели итоги социологического исследования на предмет оценки ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Гражданам задали вопрос: «Как вы оцениваете межнациональные отношения и отношения между представителями разных конфессий в своем поселении?». Более половины респондентов – 55% – назвали ситуацию вполне мирной. В целом, отношение жителей района к другим национальностям и религиям спокойное. И лишь 5% граждан считают, что ситуация в территории конфликтная.