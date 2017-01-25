НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Специалисты Сургутского госуниверситета опросили население в семи поселениях муниципалитета

25.01.2017 15:49

Подвели итоги социологического исследования на предмет оценки ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Гражданам задали вопрос: «Как вы оцениваете межнациональные отношения и отношения между представителями разных конфессий в своем поселении?». Более половины респондентов – 55% – назвали ситуацию вполне мирной. В целом, отношение жителей района к другим национальностям и религиям спокойное. И лишь 5% граждан считают, что ситуация в территории конфликтная.

 

 

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