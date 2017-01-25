НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18% сургутских работодателей планируют в нынешнем году сократить штат

25.01.2017 16:22

Среди них 28% – это крупные компании с численностью более 300 сотрудников, еще треть, напротив, хотят увеличить штат. 42% крупных работодателей не планируют менять размер штата, следует из опроса Службы исследований Зарплата.ру. 

При этом, большинство опрошенных компаний (80%), из тех, кто планирует набирать персонал в 2017 году, хотят привлекать специалистов сферы продаж. Значительно меньше, 33%, будут привлекать рабочий персонал, 14% - искать руководителей и ИТ-специалистов, а 12% - HR-менеджеров и маркетологов.

Как рассказали в пресс-службе портала, работодатели будут с каждым годом все больше конкурировать за молодых квалифицированных специалистов в связи с их дефицитом, обусловленным демографической ямой.

 

 

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