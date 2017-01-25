НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Абоненты «Метросети» могут пользоваться Интернетом на скорости, значительно превышающей мировые стандарты

25.01.2017 16:40

 Абоненты компании «Метросеть» уже оценили по достоинству все преимущества высокоскоростного доступа в Интернет без ограничений. 

Как оказалось, это не предел. Сегодня провайдер предлагает пользователям выйти на новый уровень скорости и комфорта при работе в сети Интернет. Чтобы сравнить скорости и попробовать 1 гигабит в действии, нужно удостовериться, что сетевая карта вашего компьютера и wi-fi роутер, если такой имеется, поддерживают гигабитное соединение, и подать заявку на подключение. 

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