Югорская спортсменка вернулась с призами со Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 18:13

Старты прошли в городе Ноябрьске и объединили около 50 участников из 12 городов страны.

Ханты-Мансийский автономный округ представляла Лилия Ильясова из Югорска – чемпионка России 2002 и 2006 годов, неоднократная победительница и призер окружных соревнований по пауэрлифтингу. Спортсменка выступала в весовой категории до 50 кг и пожала штангу, весом, который превышает собственный на 13 кг. Девушка заняла высшую ступень пьедестала.

На второе место поднялась спортсменка из Нового Уренгоя Екатерина Ипатова, пожав 30 кг. В абсолютном зачете югорчанка стала только третьей, уступив спортсменке из Ноябрьска Ольге Казанкевич, выступившей в весовой категории до 85 кг и показавшей результат 100 кг, и Марине Галушке из Нового Уренгоя с собственным весом 83,5 кг, пожавшей – 85 кг.