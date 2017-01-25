В Югре легче всего найти работу в консультировании

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.01.2017 19:10

Служба исследований портала по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) провела аналитику вакансий и резюме в Ханты-Мансийском автономном округе и составила топ-5 профессиональных сфер, где можно легко найти работу.

Оказалось, что на начало года конкурс на одну вакансию в нашем регионе составляет 6 резюме. А вот меньше всего проблем с трудоустройством соискатели Югры испытывают в следующих сферах: «Консультирование» (0,3 резюме на предложение), «Страхование» (0,6), «Инсталляция и сервис» (0,8), «Туризм, гостиницы, рестораны» (1,3).

Если же говорить об областях, наиболее привлекательных для соискателей (а эта привлекательность чревата высокими конкурсами на предложение), то в ХМАО ими стали «Юристы» с конкурсом в 14,6 резюме на 1 вакансию и «Высший менеджмент» (14 человек на 1 предложение).