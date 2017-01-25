НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Цена автомобильного топлива в Тюмени, Югре и на Ямале показала рост

25.01.2017 18:36

В период с 16 по 23 января в Сургуте и Новом Уренгое выросла цена бензина АИ-95 и дизельного топлива. 

По данным Агентства нефтегазовой информации, в Тюмени цены увеличились на заправках ЛУКОЙЛа: 98-й бензин вырос на 30 коп, ДТ – на 27 коп. В Сургуте «Октан» повысил стоимость АИ-95 и дизтоплива на 50 коп 95-ый - 37,00 руб/литр, ДТ – 40,50 руб/литр). В Нижневартовске на АЗС «Бойлер» АИ-92 подешевел на 1 рубль. Сегодня его цена составляет 33,50 руб/литр. Отметим, в течение января цены на топливо показывают рост в каждый отчетный период. 

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